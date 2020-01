Joker lidera nominaciones a los Óscar con once candidaturas

seguida de "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood", que tienen diez menciones por cabeza, anunció la Academia de Hollywood.La película española "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, será candidata en dos apartados: mejor cinta internacional y mejor actor con Antonio Banderas.Otra cinta española, "Klaus" del director Sergio Pablos, optará al Óscar a la mejor película de animación.Otros protagonistas latinos en la gran gala del cine serán el mexicano Rodrigo Prieto (mejor fotografía por "The Irishman"); el equipo de efectos visuales de "The Irishman", donde figuran varios latinos bajo la supervisión del argentino Pablo Helman; y la brasileña Petra Costa (mejor documental con "The Edge of Democracy").La categoría reina del Óscar a mejor película se decidirá entre "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite".El premio alcontará como nominados con("Dolor y gloria"),("Joker"),("Marriage Story"),("Once Upon a Time... in Hollywood") y("The Two Popes").Y el galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy").Por la estatuilla a la mejor dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917") y Bong Joon-ho ("Parasite").En el apartado de mejor cinta internacional, anteriormente conocido como mejor película en lengua extranjera, la española "Dolor y gloria" se enfrentará a "Parasite" (Corea del Sur), "Corpus Christi" (Polonia), "Honeyland" (Macedonia del Norte) y "Les Misérables" (Francia).Y "Klaus" se verá las caras por el Óscar a mejor cinta animada con "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body", "Missing Link" y "Toy Story 4".La 92 edición de los Óscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).Le Mans ’66El irlandésJojo RabbitJokerMujercitasHistoria de un matrimonio1917Érase una vez en HollywoodParásitosMartin Scorsese por El irlandésTodd Phillips por JokerSam Mendes por 1917Quentin Tarantino por Érase una vez en HollywoodBong Joon-ho por ParásitosCynthia Erivo por HarrietScarlett Johansson por Historia de un matrimonioSaoirse Ronan por MujercitasCharlize Theron por El escándalo (Bombshell)Renée Zellweger por JudyAntonio Banderas por Dolor y gloriaLeonardo DiCaprio por Érase una vez en HollywoodAdam Driver por Historia de un matrimonioJoaquin Phoenix por JokerJonathan Pryce por Los dos papasKathy Bates por Richard JewellLaura Dern por Historia de un matrimonioScarlett Johansson por Jojo RabbitFlorence Pugh por MujercitasMargot Robbie por El escándalo (Bombshell)Brad Pitt por Érase una vez en HollywoodTom Hanks por Un amigo extraordinarioAnthony Hopkins por Los dos papasJoe Pesci por El irlandésAl Pacino por El irlandésRian Johnson por Puñales por la espaldaNoah Baumbach por Historia de un matrimonioSam Mendes & Krysty Wilson-Cairns por 1917Quentin Tarantino por Érase una vez en HollywoodBong Joon-ho & Jin Won-han por ParásitosSteven Zaillian por El irlandésTaika Waititi por Jojo RabbitTodd Phillips & Scott Silver por JokerGreta Gerwig por MujercitasAnthony McCarten por Los dos papasRodrigo Prieto por El irlandésLawrence Sher por JokerJarin Blaschke por El faroRoger Deakins por 1917Robert Richardson por Érase una vez en HollywoodAndrew Buckand, Michael McCusker & Dirk Westervelt por Le Mans ’66Thelma Schoonmaker por El irlandésJeff Groth por JokerYang Jinmo por ParásitosTom Eagles por Jojo RabbitHildur Guðnadóttir por JokerAlexandre Desplat por MujercitasRandy Newman por Historia de un matrimonioThomas Newman por 1917John Williams por Star Wars: El ascenso de Skywalker“I Can’t Let You Throw Yourself Away” de Toy Story 4“(I’m Gonna) Love Me Again” de Rocketman“I’m Standing with You” de Más allá de la esperanza“Into the Unknown” de Frozen II“Stand Up” de HarrietAd AstraLe Mans ’66Joker1917Le Mans ’66Joker1917Érase una vez en HollywoodStar Wars: El ascenso de SkywalkerBob Shaw por El irlandésRa Vincent porJojo RabbitDennis Gassner por1917Barbara Ling por Érase una vez en HollywoodLee Ha-jun por ParásitosSandy Powell & Christopher Peterson por El irlandésMayes C. Rubeo por Jojo RabbitMark Bridger por JokerJacqueline Durran por MujercitasArianne Phillips por Érase una vez en HollywoodEl escándalo (Bombshell)JokerJudyMaléfica 21917Vengadores: EndgameEl irlandésEl rey león1917Star Wars: El ascenso de SkywalkerCorpus Christi (Jan Komasa; Polonia)Honeyland (Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov; Macedonia del Norte)Parásitos (Bong Joon-ho; Corea del Sur)Dolor y gloria (Pedro Almodóvar; España)Los miserables (Ladj Ly; Francia)Cómo entrenar a tu dragón 3 (Jean DeBlois)¿Dónde está mi cuerpo? (Jérémy Clapin)Klaus (Sergio Pablos & Carlos Martínez López)Missing Link: El origen perdido (Chris Butler)Toy Story 4 (Josh Cooley)