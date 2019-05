Joko Widodo, reelegido presidente de Indonesia

El presidente indonesio Joko Widodo fue elegido para un segundo mandato al frente de Indonesia, la tercera democracia más grande del mundo, tras la publicación este martes de unos resultados oficiales cuestionados por su rival.Joko Widodo, apodado "Jokowi" obtuvo un 55,5% de los votos, frente al 44,5% para el exgeneral Prabowo Subianto, según el recuento final de la comisión electoral."Después de jurar (...) seremos presidente y vicepresidente", aseguró Widodo a la prensa en Yakarta con su compañero de fórmula Ma'ruf Amin a su lado."Seremos líderes y protectores de todos los indonesios", añadió.El candidato perdedor no indicó por el momento si contestará de forma oficial los resultados, pero Azis Subekti, representante del bando de Prabowo Subianto, rechazó firmar las actas presentadas por la comisión."No nos rendiremos en nuestra lucha contra la injusticia, el fraude y el abuso", dijo, según citas publicadas en el medio en línea detik.comEl presidente saliente, que llegó a la presidencia por primera vez en 2014 con 53,15% de los sufragios, ganó estas elecciones, celebradas el 17 de abril, con una ventaja más clara, obteniendo 85,6 millones de votos, frente a los 68,6 millones de su adversario."Esta decisión fue anunciada el 21 de mayo [...] y será efectiva inmediatamente", declaró el jefe de la comisión electoral, Arief Budiman, en una conferencia de prensa transmitida en directo por los medios locales.La publicación oficial de los resultados en el país, de 260 millones de habitantes, estaba prevista el miércoles. Pero ante el temor a las protestas callejeras de la oposición y a los disturbios ante el recuento final, se adelantó la publicación del cómputo.Unos 32.000 miembros de las fuerzas del orden fueron desplegados en Yakarta en previsión del anuncio de los resultados, y el edificio de la comisión electoral fue protegido con barricadas y alambre de espino para impedir cualquier intrusión.Desde los comicios, en los que más de 190 millones de Indonesios estaban llamados a votar, el candidato de oposición Prabowo Subianto ha contestado el recuento parcial de los votos, que daba una ventaja al presidente saliente, y se atribuyó la victoria citando sondeos alternativos.También denunció fraudes durante la elección y llamó a sus partidarios a manifestarse.Los candidatos disponen ahora de tres días para contestar, si lo desean, los resultados ante la Corte Constitucional. Si no lo hacen, los resultados se harán oficiales el 24 de mayo.Las autoridades piden desde hace varios días a los partidarios de Prabowo Subianto que no salgan a las calles, escudándose en el riesgo de atentados.La policía indonesia indicó el viernes que había realizado decenas de detenciones de individuos sospechosos de estar relacionados con la organización yihadista Estado Islámico (EI), algunos de los cuales preparaban atentados para el momento del anuncio de los resultados de las elecciones.Ante el riesgo de fractura del país, varios partidos, algunos de ellos de la oposición, instaron a los indonesios a reconocer los resultados de los comicios, al igual que a las influyentes organizaciones musulmanas Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah, que cuentan con decenas de millones de miembros.Joko Widodo, de 57 años y considerado un musulmán moderado en un país en el que el islam conservador avanza, eligió como candidato a la vicepresidencia al predicador conservador Ma'ruf Amin, para ganarse al electorado religioso.Su rival, de 67 años, se había acercado a los grupos islámicos más radicales de cara a las elecciones y había elegido como compañero de fórmula a Sandiaga Uni, un exempresario.El exmilitar, quien trata desde hace unos 15 años hacerse con el poder, ya perdió ante Joko Widodo en 2014. Entonces presentó un recurso ante la justicia, pero luego cedió.