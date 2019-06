Jon Favreau ha llorado con escenas del Rey León

A Jon Favreau le bastó con ver las escenas tristes de El Rey León, en su nueva versión cinematográfica, para que se soltara a llorar y llorar.El director de la nueva cinta del clásico animado de Disney, que se estrena el próximo 19 de julio, comentó en conferencia de prensa que apenas la semana pasada vio casi la interpretación final para aprobar musicalización, corrección de color y créditos."La vi para aprobación técnica, para efectos de trabajo, y lloré mucho, es que es muy triste, y no pensé que la vería así porque en realidad tiene momentos muy tristes."Tiene un mensaje muy conmovedor; un gran momento que gustará a generaciones jóvenes y viejas, porque es donde se fusiona la experiencia con la juventud, sabía que estaría haciendo algo triste, y me di cuenta cuando vi el resultado final", expresó Favreau en el encuentro por los medios.Hoy en un hotel de Paseo de la Reforma, el neoyorquino de 52 años comentó que, aunque tiene experiencia en largometrajes de bajo y alto presupuesto, ya que ha trabajado en Iron Man y entregas independientes, sabe que el resultado es de un equipo."Me siento muy agradecido de ser el capitán de este gran equipo. Hice una película pequeña, Chef, en donde escribí, dirigí, produje, hice promoción y plan de Mercadotecnia, y conozco todas las partes."Con este filme sé que soy una parte de una gran maquinaria, en donde todos cuentan. Sí, cuando era más joven quería ser el Michael Jordan del equipo, pero he descubierto que también es genial ser el entrenador, el capitán", indicó.El actor, productor y escritor también aseguró que se inspiró en el Libro de la Selva para entender el comportamiento de los animales y saber cómo sería la única referencia humana, que es Mowgli, para concebir con su equipo todo el trabajo técnico y artístico de El Rey Leon.Afirmó que fue una armonía total trabajar con Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen, Chiwetel Eijofor, Alfre Woodard y Keegan-Michael Key, entre otros, ya que ellos le pusieron voz a los animales del filme."Todos hicimos una gran comunidad. Por ejemplo, Beyoncé quiso hacerlo desde el principio, es madre, y teniendo hijos la perspectiva es distinta, quieres trabajar en proyectos que tus hijos quieran ver, como yo, que tengo hijos. Estuvo muy dedicada, muy comprometida".Aunque Disney no maneja este filme como Live Action, pues no tiene humanos, el actor de series como Seinfield comentó que sí tiene un 50 por ciento de esta técnica y un 50 de animación."Se podría llamar animación, y live action, los dejo a ustedes según su criterio".En el encuentro con reporteros de todo Latinoamérica, Jon Favreau comentó que es fanático de la comida mexicana, y que hoy se llenó de chilaquiles en el desayuno."Hablé con Guillermo del Toro cuando le dije que vendría a México y me dio una lista de 20 restaurantes para dos noches que estaré aquí. Ayer fui a cenar a Contramar, delicioso", dijo.