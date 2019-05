Jonas Brothers agotan boletos en México y abren nueva fecha

Una segunda fecha para Jonas Brothers en la CDMX, en la que presentarán su Hapinness Begins Tour, en el Palacio de los Deportes, ahora el jueves 31 de octubre.La preventa Citibanamex de estos boletos será a partir del 31 de mayo, en taquillas y por sistema Ticketmaster. El costo de los boletos es de 586 pesos a 5 mil 730 pesos, en Ticketmaster.Durante su paso por el País, Nick, Joe y Kevin presentarán "Burnin' Up", "S.O.S.", "Lovebug", "Fly With Me", "When You Look Me in the Eyes" y "That's Jus", además del éxito "Sucker".A esta presentación se suman las ya anunciadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 30 de octubre, el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 28 de octubre, y en la Arena VFG de Guadalajara el 2 de noviembre.