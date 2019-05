Jonas Brothers presenta documental Chasing Happines

Tras su regreso a la escena musical, Jonas Brothers estrenará “Chasing happiness”, un documental que retrata la vida de los tres hermanos desde su infancia, su estrellato en el pop, su separación y hasta su reencuentro en 2019.Con imágenes nunca vistas, el filme retrata la historia de vida de Joe, Kevin y Nick, quienes vivieron momentos difíciles junto a su familia. También muestra el camino que cada uno de ellos tomó para construir sus propias vidas y carreras fuera de la banda.“Chasing Happiness” se estrenará el 4 de junio y compartirá los momentos clave de la reconstrucción de su relación como hermanos y cómo reavivó la chispa musical que inspiró “Happiness Begins”, su próximo álbum, que el 7 de junio será lanzado al mercado.“Nick dijo que ya no deberíamos ser más los Jonas Brothers. Lo que más me dolió fue que vino de Nick. Es mi mejor amigo, prefiero que seamos hermanos y que nuestra banda no dicte nuestra relación”, externó Joe en uno de los adelantos del documental.El largometraje muestra los pensamientos y las emociones que vivieron los tres hermanos tras la ruptura de la banda.No se trata de la fama, ni del dinero, se trata de hacer algo increíble otra vez”, aseguraron.A lo largo de su carrera los Jonas Brothers fueron galardonados con premios Billboard, Grammy y American Music Awards, entre otros.