Jonathan Orozco se disculpa por agredir a jugador de Pumas

Que no es juega limpio, siente tu liga? @LigaBBVAMX pic.twitter.com/AI6IsmSHwc

Me siento muy apenado y así como le pedí una disculpa a Carlitos Gutiérrez, la hago pública, pues no es mi forma de ser ni de accionar lo sucedido ayer en CU.

La frustración no tiene que ir de la mano con la violencia.

Es la primera y única vez que haré esto en mi carrera.