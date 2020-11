Jonathan Rodríguez, campeón de goleo del Guard1anes 2020

Escuchar Nota

Tuvieron que pasar 11 años, pero, luego de que André-Pierre Gignac no marcara ante Atlas y se quedara en 11.La última vez que La Máquina tuvo al campeón de goleo fue en el Torneo Apertura 2019, cuando el argentino–en su primer torneo como celeste– hizo 17 tantos en la fase regular; incluso, esa marca de goles ha sido la más alta de los últimos 10 años.Jonathan Rodríguez es apenas el quinto jugador de Cruz Azul que se queda con el título de goleo, el tercero en torneos cortos. Como ya se dijo antes,lo ganó en el Apertura 2009, y el uruguayoen el Verano 2002, cuando hizo 19 goles.En la época de los torneos largos,se convirtió en el máximo referente, no solo de La Máquina, sino de todo el futbol mexicano, al ganar: Temporada 1993-94 con 27 goles, Temporada 1994-95 con 35 y Temporada 1995-96 con 26.El primer campeón de goleo que tuvo Cruz Azul fue, quien en la Temporada 1974-75 hizo 25 goles.Los 12 goles que ha marcado Jonathan Rodríguez fueron en ocho partidos de los nueve partidos en los que Cruz Azul sacó la victoria; eso quiere decir, que, y justo en aquellos partidos en los que no pudo hacer presente, fue cuando el cuadro de Siboldi tropezó.