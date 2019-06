Jonathan se suma a la lista de lesionados del Tri

Continúan las malas noticias para la Selección Mexicana, a dos días de arrancar su participación en la Copa Oro, ante las lesiones de Héctor Moreno y Jorge Sánchez, que tienen en duda su participación en la justa, el estratega Gerardo Martino enfrenta a un nuevo dilema.Jonathan Dos Santos se suma a la lista de jugadores lesionados del combinado tricolor. En entrevista para Univision Deportes, el jugador del Galaxy comentó que sufre de un golpe en el talón derecho, a pesar de no ser de gravedad, la dolencia pone en entredicho que el mediocampista vea acción en el partido del próximo sábado, cuando México se mida ante Cuba.“Me molesta un poco, me impide un poco correr, estar al 100 por ciento, pero espero entrenar con el equipo y estar para el partido”, indicó previo al entrenamiento de este jueves por la tarde con el combinado nacional.La molestia aminoró con paso de los días tras el último partido de preparación ante Ecuador, Dos Santos consideró que la dolencia evoluciona de manera favorable.“Espero que se quite el dolor, van tres o cuatro días, va disminuyendo el dolor, quiero jugar ante Cuba, quedan tres días, voy a hacer hasta lo imposible por estar, pero lo primero es la salud, no es nada grave, pero es el talón donde te llevas todo el peso del cuerpo”, concluyó.Por otro lado, Rodolfo Pizarro presenta molestias en el aductor derecho, el atacante de Monterrey ha trabajado con cautela a lo largo de la semana para tener un poco más de descanso tras el desgaste de las últimas semanas, a pesar de la molestia, es viable que Pizarro pueda ser tomado en cuenta por el Tata para el juego de este sábado.