Jony Ive, el hombre que diseñó el iPhone, abandona Apple

Apple Inc informó este jueves que su director de diseño, Jony Ive, dejará la marca fabricante del iPhone este mismo año para formar su propia empresa, después de casi tres décadas.Ives dijo que su nueva compañía se llamará LoveFrom, según un reporte del Financial Times, y agregó que el nombre "habla de manera sucinta de lo que hago y por qué lo hago".Las acciones de Apple caían 1.5 por ciento a 197.44 dólares en las operaciones después del cierre.Ive había trabajado estrechamente con el ex presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, y se le atribuye la creación de los diseños que ayudaron a que la empresa se recuperara de una crisis.El ejecutivo encabezó equipos desde 1996 y está detrás del diseño de algunos de los aparatos más recordados de Apple, como una computadora Mac con carcasas de colores traslúcidas o el primer iPhone. Ive asumió su actual cargo en 2015."Jony es alguien especial en el mundo del diseño y no se exagera al reconocer su papel en el renacimiento de Apple, desde el innovador iMac de 1998 hasta el iPhone y la ambición sin precedentes de Apple Park, donde recientemente ha estado poniendo tanta energía y cuidado", dijo el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, refiriéndose a la nueva sede de la empresa.Apple dijo que será uno de los principales clientes de la nueva compañía de diseño de Ive.