Jorge Luis Lavalle recibió contratos siendo senador, denuncia Emilio Lozoya

El ex senadorfue señalado por el ex director de Pemex,, en una denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República de presuntamente haber recibido contratos siendo legislador.Lozoya denuncia que Lavalle Maury, socio de cinco empresas fundadas en Campeche y una de ellas,, obtuvo entre 2016 y 2017 al menospor casia través de Charge.Lavalle Maury no sólo tuvo como secretario técnico acuando fue presidente del Comité de Administración del Senado en 2015, ambos fundaron una empresa en Campeche en noviembre de 2002 bajo el nombre de.; sin embargo, de 2016 a 2020 no registró ningún contrato.El lunes pasado, Caraveo Opengo y, como funcionarios del Senado fueronEmpresas Charge, S.A. de C.V., fundada en 2003 por Lavalle Maury y, obtuvo en abril del 2017 un contrato con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Campeche por 7 millones 457 mil pesos para rehabilitar la carretera La Misteriosa-Delicias.En julio de 2017 ganó una licitación en lapara construir un drenaje pluvial; el 19 de agosto de 2016 unpara la instalación de drenaje, y el 2 de mayo de 2017 el gobierno de Campeche le pagó 3 millones 991 mil pesos para el equipamiento de 3 pozos.Las otras tres empresas de las que Lavalle Maury es socio son: Dimensión Ts de México, S.A. de C.V.; Multifood, S.A. de C.V. y Campeche Spinning Mills, S. de R.L. de C.V.