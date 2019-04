Jorge Ramos ofendió a mexicanos con altanería: Alejandro Solalinde

La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. Porqué no le habló así a los presidentes corruptos anteriores? Admirable AMLO!

No cuestiono ni la libertad de expresión, ni el cuestionamiento que podemos hacer. Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos.