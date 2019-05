Jorge Vergara, en fase terminal por cáncer de páncreas

Lo que había trascendido como un rumor, fue confirmado por un amigo de la familia de Jorge Vergara, dueño el club deportivo las Chivas del Guadalajara.De acuerdo al amigo de la familia, Vergara padece cáncer terminal de páncreas y de cualquier momento a otro se espera lo peor, así lo confirmó en entrevista para TV Notas."Su hijo Amaury y la gente que trabaja con él se han dedicado a decir que no pasa nada, que él está bien, muy sano y disfrutando de un descanso, pero sí está muy grave y tememos que pronto pueda ocurrir lo peor”, comentó.Añadió que "la familia ha manejado todo con completo hermetismo; en su momento se dijo que su exesposa, Angélica Fuentes, lo había envenenado, pues tras hacerse estudios toxicológicos le encontraron rastros de diferentes sustancias; todos creían que éstas hacían que su salud empeorara poco a poco, pero no era así...”.En la entrevista detalló que desde hace un año se fue a Houston, EU, para tratarse, pero lamentablemente no obtuvo resultados positivos.“Al saber que las cosas no mejorarían, hace un par de meses intentó venir a México para despedirse de su familia y dejar en regla todos sus negocios, con la intención de que su hijo Amaury se haga cargo de ellos cuando muera, pero lamentablemente empeoró y ya no pudo salir del hospital... está en etapa terminal”, indicó.Vergara se encuentra "entubado en un hospital de Nueva York, no habla ni come a causa del cáncer. Su familia lo visita con frecuencia en lo que pudieran ser sus últimos días, y ya se despidieron de él; quieren que ya no sufra, pero no tienen el coraje para desconectarlo”.