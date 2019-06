José Antonio Reyes: talento descomunal, carrera frustrante

En esta edad de oro del fútbol español ha habido jugadores mejores que José Antonio Reyes, pero probablemente no los haya habido con más talento. La carrera del utrerano fue la de un fenómeno que nunca encontró su sitio, siempre el tráiler de la mejor película del mundo que nunca se acababa de rodar, altos nivel Everest entre prolongados valles.Aun así, su desbordante calidad, nunca amaestrada del todo, le dio para deslumbrar en Sevilla, hacerse hueco en el mejor Arsenal de siempre, amarrar una Liga para el Madrid en su fugaz paso por Chamartín y contribuir a la primera resurrección del Atlético de la mano de Quique Sánchez Flores. Sus 21 partidos con la selección son a la vez síntoma de su talento y consecuencia de su inconstancia: muchos para tanta turbulencia y pocos para tanto potencial.Su aparición en el Sevilla, donde debutó con 16 años y se asentó con 17, fue un trueno. Siempre fue un futbolista que, en sus mejores momentos, te entraba por los ojos: zurdo, hábil, rápido y atrevido, con desborde y con gol. Que ahí había una estrella nunca estuvo en duda y el Arsenal le incorporó en el mercado de invierno de la 2003-04, para hacerle hueco inmediato en un equipo que ganaría la Premier sin perder ni un partido. Los gunners pagaron 30 millones de entonces (una barbaridad) por un jugador de 19 años y en cuestión de semanas Wenger le dio el puesto de una leyenda como Bergkamp como socio de Henry. Respondió, pero...Pero nunca se adaptó a Inglaterra. Cada vez que podía se escapaba de vuelta a casa, el único lugar donde se sintió cómodo. Sin mucho que hacer en un Londres que le abrumaba, se dedicó a coleccionar deportivos. Unos coches que cada vez que viajaba a España de vacaciones hacía conducir hasta Utrera para asegurarse que no les pasaba nada en su ausencia. Rápidamente su estrella se apagó. Llegó al Arsenal como un prodigio, pero a los dos años y medio salió de allí como una decepción.Sepultado tras la célebre polémica sobre si era racista o no, quedó el ruego de Luis Aragonés, que en aquella famosa escena con la selección le bramó lo que todos pensábamos: "Debe ver las cosas con más luz, tener claridad. Dígale al negro [por Henry] que usted es mejor. Dígaselo de mi parte. Usted es mejor". Luis intentaba que el propio Reyes se diera cuenta de que sólo el cielo era su límite. No lo consiguió.Así que, con sólo 23 años, comenzó su etapa trotamundos, quizás ya consciente de que nunca sería lo que todos, no tanto él mismo, habían soñado que sería. Real Madrid, Benfica, Atlético, de nuevo Sevilla, Espanyol, Córdoba, China y, esta misma temporada, Extremadura disfrutaron de sus cada vez más esporádicos destellos y se frustraron pensando en lo que pudo haber sido. Quizás su mayor logro explique mejor que nada lo que fue José Antonio Reyes. Nadie ha ganado más títulos de Europa League que él (cinco) y eso le define: un jugador de Champions con una carrera de Europa League; un futbolista que no fue todo, pero sí fue mucho.