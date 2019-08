José Benito Ramírez sigue perteneciendo a Morena

Saltillo, Coah.- José Benito Ramírez Rosas sigue perteneciendo a Morena, porque la renuncia al partido no la presentó ante el Comité Ejecutivo Estatal; además, su decisión favorece al PAN, lo que no puede permitir ningún militante del partido, aseguró Ariel Maldonado Leza, consejero nacional.



Explicó que Ramírez Rosas renunció al partido dirigiéndose a José Guadalupe Céspedes Casas, en momentos en que éste ya no estaba reconocido como líder estatal del partido, por lo que la renuncia no puede surtir efecto.



“Hay una aceptación de renuncia por parte del profesor José Guadalupe Céspedes Casas, sin embargo, fue designado presidente en funciones el 9 de agosto por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, y este acuerdo fue echado abajo, declarado inválido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”.



Esto, porque no se contó con el quórum indicado al momento del nombramiento y el día 15 dejó las funciones como presidente y, en todo caso, las decisiones las debe tomar el Comité Ejecutivo Estatal en pleno.



“Estamos resolviéndolo jurídicamente porque hay una afectación directa a la posibilidad real que tiene nuestro partido para encabezar la próxima presidencia del Congreso, pero estamos tomando las medidas legales para protegernos”.



“A nuestro favor está la legalidad. El diputado tomó una medida que estuvo motivada, según él, por una cuestión de no verse respaldado”.



Explicó que, en la elección para diputados locales, Morena obtuvo el 8% de los votos, contra el 3% de la UDC, y eso les da mayor peso electoral para presidir la Junta de Gobierno, aunque Morena solo alcanzó dos diputaciones y la UDC tres.



Además, Edgar Gerardo Sánchez Garza renunció a la UDC y se declaró independiente, de manera que, de permanecer Ramírez Rosas como legislador por Morena, habría empate, pero Morena registró más votos en la elección.