José Dibildox emboca hole in one

Saltillo, Coah.- José Dibildox Hassaf ha vuelto a embocar de un solo golpe, consagrándose como uno de los bastoneros con mejor tino en el Club Campestre Saltillo, en donde recientemente hizo su séptimo hole in one.



Dibildox embocó de un golpe la bola en el hoyo 15 del campo de este centro privado, en donde no es la primera ocasión en que lo hace en ese mismo hoyo.



Fue un golpe de 328 directo al orificio de ese campo a las 11:15 horas; la vez anterior en que embocó en ese mismo hoyo haciendo hole in one, fue el pasado 18 de septiembre.



Este Hole in One, resulta su tercero en la lista de los registrados en Par 4, algo excepcional que pocas veces se puede ver.