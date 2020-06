José Joel cree que las cenizas de José José son ‘Corn flakes o palomitas’

Escuchar Nota

“No pudimos constatar nada hasta estar en México y sí, en efecto venía un frasquito con cierta ceniza, pero volvemos a lo mismo, si estas gentes sabían que estas cenizas podíamos hacer un ADN y dar con la verdad. Ve tú a saber qué nos han de haber dado”.



Luego de la odisea que vivieron José Joel y Marysol para traer las cenizas de su papá José José, es el primogénito del cantante quien asegura no estar seguro que los restos sean del Príncipe de la canción, pues cuando fue a recoger el cuerpo en ningún momento le permitieron verlo, solo le entregaron un ataúd.“Esta gente, de manera truculenta y maquiavélica manejó todo esto. Ve tú a saber inclusive si nos dieron las cenizas mi padre, y lo digo con un nudo en la garganta porque… nunca nos permitieron llegar a él”, dijo José Joel al programa “Ventaneando”, y continuó:Para llegar a la verdad, José Joel quiere realizar una investigación científica, y si los resultados arrojan que no son las cenizas de su padre, demandará a la funeraria que le entregó las cenizas.“Si vamos a llegar hasta estos alcances, primeramente ver qué nos dieron, si las cenizas de mi padre porque entonces ahí la primera bronca la tendría la funeraria de Miami porque es una cosa espantosa la que hubieran hecho.El cantante explicó que todavía no inicia el proceso de investigación, pues le han dicho que las cenizas no arrojan el ADN de una persona.