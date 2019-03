José Joel explica conflicto con Sarita, esposa de José José

José Joel externó su preocupación por su padre, El príncipe de la canción, ya que no tiene noticias de él, pues su esposa Sarita y su hija no permiten que exista algún contacto con él.El también cantante aseguró a Radiofórmula, con Flor Rubio, que su pareja y su hija desean tener toda la herencia de José José, “quieren quedarse con los 2 ó 3 pesos de mi papá, que se lo queden, no pasa absolutamente nada, pero que nos dejen ver a mi papá”, expresó.Una de las preocupaciones más grandes que tiene José Joel es que él y su familia no vean el cuerpo de su padre cuando muera, ya que Sarita y su hija ya declararon lo que tienen planeado cuando el lamentable hecho ocurra.“Cómo es posible que se va a morir en Miami, (Sarita y su hija) lo va a cremar, porque otra de las cosas feas que dicen es que lo van a cremar para que no haya autopsia, entonces cuando se muera, no va a decir hasta que ya esté el jarrito”, detalló.