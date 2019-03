José José lleva un mes en el hospital: ex representante

Luego de revelar un audio editado en el que supuestamente la hija de José José, Sarita, obliga al cantante a cederle el poder sobre las regalías de su trabajo, ahora la ex representante de El Príncipe de la Canción asegura que éste se encuentra hospitalizado desde hace un mes.“Ingresó por problemas de pulmón, se le complicó por una neumonía”, dijo Núñez al programa Instrusos, de Televisa.La ex representante detalló que no había informado sobre esto a los medios de comunicación, para que la persona que le informa sobre el estado de salud del intérprete no tuviera problemas. Núñez no reveló la identidad de su fuente.“Nosotros nos enteramos que ya estaba en el hospital, hasta lo ingresaron con otro nombre. Esto no está bien porque el expediente va con un nombre, con un nombre que es su identidad”, detalló la ex asistente de José José.Al ser cuestionada acerca de si tomarán acciones legales debido a que han perdido contacto con el cantante aseguró que ya se asesoraron “porque sí hay varias cosas que se tienen que platicar”.