José José es el cantante favorito de los jóvenes en Spotify

“Más de medio millón de jóvenes de entre 18 y 24 años descubrió la música del cantante. Al cierre de 2019, 1.8 millones de personas escucharon por primera vez a José José en Spotify por todo el mundo y más de 300 mil lo escucharon más que a cualquier artista en 2019”, detalló mediante un comunicado.

“El legado de José José se mantiene vigente en los jóvenes: el 41% de los oyentes del cantante tiene entre 28 y 44 años, mientras que el 37% tiene entre 18 y 27 años. El 22% son mayores a los 45 años”, informó.

rompió las barreras generacionales y al día siguiente de su muerte arrasó en los streams con un aumento del 900%, además se colocó como el cantante favorito de los jóvenes, así lo reportó Spotify.Dejó de ser la música de nuestros padres, a un año de su partida, la plataforma dio a conocer que, el intérprete sigue vivo en el streaming con 5.6 millones de playlists generadas por los usuarios.Top 5 países en los que más escuchan a José José en el último mes.1 México2 EUA3 Chile.4 Perú5 ArgentinaCon 2.9 millones de seguidores en la plataforma, de acuerdo a la plataforma en México, se encuentra Guadalajara, Puebla, Monterrey y Ciudad de México como los lugares en donde más se escuchan éxitos como “Gavilán o Paloma”.Por otro lado, es “”, la canción que se colocó en el primer lugar de la lista de popularidad de la plataforma, seguida de “El último adiós” y “Amar y querer”.1 “El triste”2 “El último adiós” – versión de varios artistas3 “Amar y querer”4 “Gavilán o paloma”5 “Almohada”6 “Lo dudo”7 “Si me dejas ahora”8 “Vamos a darnos tiempo”9 “Lo que no fue no será”10 “La nave del olvido”