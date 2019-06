José José sorprende con llamada al cantante Manuel Adrián

El bolerista Manuel Adrián interrumpió su presentación para contestar una llamada inesperada del cantante José José, durante la cual el intérprete de “El triste” dijo que se sentía bien de salud y que no piensa viajar pronto a México.Durante una entrevista recordó que tiene con el “Príncipe de la canción” una amistad de más de 45 años ; “él y yo nunca hemos dejado de tener contacto, a dónde esté y por donde andemos siempre nos comunicamos, somos grandes amigos”."Ayer recibí una sorpresa maravillosa, estaba cantando cuando de pronto mi hijo se me acerca al escenario y me dice: ‘te habla José José’. Sentí mucha emoción, tenía como dos meses que no hablaba con él. Le dije a la gente ‘¡es el Príncipe!’ y lo ovacionaron. Estaba trabajando, pero interrumpí el espectáculo”, relató.Manuel Adrián indicó que puso el altavoz para que el público presente también pudiera escuchar a José José; “me dijo que está bien, está contento, a gusto, tranquilo, que todo está bien y que no vendría a México pronto”.Él, a su vez, le transmitió el cariño y la emoción de las personas que se encontraban en su presentación."Somos hermanos del alma. Cada vez que me habla un señor de ese tamaño, me da mucha alegría”, externó el bolerista.