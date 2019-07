José José tiene lucidez pero está muy delgado: César Bono

José José tiene una lucidez perfecta, pero está muy delgado, reveló César Bono luego de que hace aproximadamente tres meses tuvo la oportunidad de visitar al cantante mexicano en un hospital de Miami, Florida.“La gran diferencia que vi fue en su complexión. Su lucidez es perfecta y su manera de hablar es como lo oímos de un tiempo para acá, pero sí delgado, muy delgado. Me dijo que estaba hospitalizado por una infección, me imagino que por eso perdió peso”, explicó el actor.Durante el tiempo que estuvo con él platicaron de varios temas, pero hubo uno que no le agradó al llamado “Príncipe de la Canción”, justo cuando Bono le mencionó a sus hijos José Joel y Marysol.“Fui un poco imprudente al hablarle de sus hijos porque yo sabía que existían problemitas. Le dije que sus hijos lo aman y me respondió que no le gusta que ellos discutan con la (hija) de este matrimonio. Yo lo entiendo porque yo también tengo dos matrimonios”, afirmó Bono.En declaraciones a la prensa, insistió que cometió un error al hablar de eso.“Pero luego me reconcilié conmigo mismo al pensar que lo único de lo que le hablé fue de amor. Yo le dije que estaba ahí para decirle que sus hijos que están en México, lo aman”.Al día siguiente, Bono buscó ingresar de nueva cuenta al hospital, pero Sarita, hija de José José, se lo impidió.“Estuve una vez con él y la segunda vez ya no me dejaron entrar, por la hija de su segundo matrimonio. Yo lo conocí mucho antes que ellos coincidieran. Soy un ruquito, él me lleva nada más dos años”.Dijo que antes de ir al hospital intentó buscarlo en su casa, pero nadie le abrió la puerta.“Fui con uno de mis hijos, pero ni nos abrieron. Yo conozco a la mamá de Sarita, pero a la hija no, solo la he visto en la tele. Es válido que ame a su papá y lo cuide como Dios le dé a entender, no soy nadie para juzgarla. Al despedirme de José en el hospital, le di un beso porque siempre beso a mis amigos".César Bono también recordó que conoció a José José cuando todavía no alcanzaba la fama y le llamaban por su nombre real de José Sosa. Para entonces, formaba parte de un grupo de jazz y bossa nova. Antes tocaba en un grupo que llevaba serenatas.“Fue el primer cantante mexicano al que le metieron feria antes de grabarlo. Lo agarraron, le hicieron un corte de pelo diferente y le mandaron a hacer sus smokings. Dentro del trío él tocaba el tololoche (contrabajo)”, concluyó.