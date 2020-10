José Luis duerme a la intemperie; incendio arrasó su vivienda en Sonora

Escuchar Nota

Iba llegando a la casa cuando vi una llama grande, se llevo toda la casa, al parecer fue algo eléctrico no sabemos,Sólo cenizas y unos barrotes quemados quedaron de lo que fuera su casa ubicada por la calle Adelina de Sáenz #51, en la colonia Las Minitas., estoy esperando que me ayuden para levantar la casa de nuevo, pues yo me quedé sin trabajo” comentó López.mientras José Luis buscará trabajo para intentar hacer de nuevo la vivienda ubicada en la colonia Las Minitas.