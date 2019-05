Jose Mourinho llegaría al PSG

José Mourinho pudiera arribar al banquillo del PSG, de acuerdo al diario francés L’Equipe, Mou llegaría porque las expectativas de Nasser Al-Khelaifi, presidente del cuadro parisino, no se han cumplido.Después de la derrota del PSG a manos del Rennes en la Copa de Francia y la eliminación en Octavos de Final en la Champions League frente al Manchester United, el futuro del estratega alemán Thomas Tuchel no es claro.El tiraje francés asegura que el portugués no ha contactado directamente al equipo, sin embargo se ha acercado al director deportivo Antero Henrique y a Rui Faria.Sin embargo The Special One también es pretendido por la Roma con lo que pudiera volver a dirigir en Italia después de su paso por el Inter de Milán en el 2010.