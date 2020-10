José Mujica llama a luchar por la ‘libertad interior’ ante el impacto de la tecnología

Escuchar Nota

“Como dice un historiador argentino, la liberación colonial nos permitió hacer unos cuantos países, está pendiente la nación. Esa es otra causa”, afirmó Mujica al finalizar su discurso en una universidad argentina en la que fue condecorado.

“Las nuevas generaciones tendrán que luchar porque hay que mantener la llamita de la libertad. Y aún la libertad interior, esa libertad que jamás pudo pisotear la más cruda de las dictaduras. Está amenazada”, dijo.

“Y cada vez con una tecnología que puede entrar en nuestro yo interno y codificarnos, medirnos y conocernos por encima de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y este asunto en manos privadas y en manos de intereses económicos es un arma formidable de dominación, peligrosa”, aseveró.

“El hombre no encontró los resortes políticos porque no tiene capacidad de enfrentar los fenomenales intereses desatados que son más fuertes que las decisiones políticas”, sostuvo, al tiempo que recordó que “hay que preocuparse por la vida y la salud del planeta”.

“La naturaleza no hace iguales, hace semejantes. La lucha es por la igualdad en el derecho de partida, en el derecho de oportunidad. En las horas de la adolescencia. Después cada cual dará lo que pueda. Luchar por equiparar ese derecho de largada en la vida es la verdadera utopía”, dijo Mujica.

El expresidente de Uruguay brindó una Conferencia Magistral en el festejo de los 25 años de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), en la provincia argentina de Córdoba, donde fue reconocido como Profesor Extraordinario en la categoría Honorario. Además, la Municipalidad de Villa María lo distinguió por su militancia destacada en la política latinoamericana. Unos minutos antes, el canciller argentino, Felipe Solá, había destacado que Mujica "cree en el Mercosur profundo". A través de un canal de Youtube para un público argentino, Mujica, desde su finca, habló sobre un debate que se dio en la sociedad argentina hace un mes. El exsenador Mujica, con más de 60 años de vida dedicada a la política, se retiró de la vida política esta semana. Mujica abandonó el martes pasado su banca en el Senado de Uruguay para priorizar su salud en el contexto de la pandemia de Covid-19 porque, con 85 años y una enfermedad inmunológica, forma parte del grupo de riesgo y sentía que ya no podía sumar en la Cámara Alta en esa situación.