José Narro Robles buscará la presidencia nacional del PRI

He tomado la decisión de retirarme de la vida académica de la @UNAM_MX a la que he servido durante cuatro décadas, para participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional de mi partido, el @PRI_Nacional. pic.twitter.com/iLYYVGJLdx — José Narro Robles (@JoseNarroR) March 1, 2019

José Narro anunció que dejará la vida académica de la UNAM para participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional del PRI."He tomado la decisión de retirarme de la vida académica de la @UNAM_MX a la que he servido durante cuatro décadas, para participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional de mi partido, el @PRI_Nacional", colocó en un mensaje de Twitter junto con un video.En el video de casi dos minutos y medio, el ex Rector de la Universidad afirma que su decisión es para estar en completa libertad, para actuar y pensar."Durante los últimos días, las últimas semanas se han acercado a mi personas y grupos para hacerme una consideración, el que pueda valorar la posibilidad de participar en el proceso de elección de la dirigencia de mi partido, el Revolucionario Institucional"."Para no afectar a la Universidad, para estar en completa libertad, para actuar y pensar, he tomado la decisión entonces de retirarme de la vida académica de nuestra casa de estudios".