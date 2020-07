José Ron podría convertirse en el próximo ‘Juan del Diablo’

Escuchar Nota

“Me inspiró la novela de Corazón Salvaje con el personaje de Eduardo Palomo, 'Juan del Diablo', esa fue mi inspiración..." declaró.



El aclamado actor jalisciense, no solo por su enorme talento, sino por una reciente transmisión en vivo que ofreció para sus fans de Instagram.La estrella de telenovelas publicó un video donde interactúa con sus más de 3 millones de seguidores, ahí, quien le dio vida al protagonista, Juan del Diablo. Y finalizó asegurando que le encantaría interpretar a dicho personaje si se diera la oportunidad.Fíjense que sí me gustaría hacerlo alguna vez, algún día Corazón Salvaje, Juan del Diablo... creo que sí, me encanta esa historia", finalizó.