Josefa llamó a directivo de aerolínea: AMLO

El Presidente de la República @lopezobrador_ habla sobre renuncia de Josefa González Blanco como titular de Semarnat.pic.twitter.com/DyZjWhhZp6 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 25 de mayo de 2019

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de la titular de la Semarnat -Josefa González- y aseguró que ella llamó a directivo de aerolínea para pedir que avión la esperara."Ella reconoce que fue un error de su parte lo que hizo y puso a disposición su cargo, mi recomendación, y ella coincidió. Fue en el sentido de que nosotros no podemos fallar en nada y que cuando se comete un error así tiene uno que aceptarlo y renunciar a una responsabilidad; aunque pueda parecer que es una medida drástica, enérgica, repito, nosotros no tenemos derecho a fallar en nada."Ella me comentó lo que había sucedido con sinceridad, que había cometido un error y que ponía su renuncia a disposición, yo le recomendé que era lo mejor para ella y para todos, por encima de intereses personales, de grupo, está el interés general de la Nación, nosotros, repito, no tenemos derecho a fallarle al pueblo en nada, y por eso se aceptó la renuncia de Josefa", explicó el tabasqueño."Nosotros tenemos que actuar con rectitud, no podemos ser tolerantes en actos de prepotencia, cero corrupción, cero influyentismo, cero nepotismo, ninguna de esas lacras de la política".El Primer Mandatario agregó que fue la misma Secretaria quien le llamó al directivo de la aerolínea -quien es amigo de ella- para pedirle que el avión la esperara."Ella me explicó que tiene una relación de amistad con el directivo principal o el gerente de la línea aérea y que ella le habló porque se le hizo tarde y este señor dio la instrucción para que se detuviera el avión", agregó López Obrador.