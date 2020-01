Joselyn Cano descontrola a sus fans tras posar con ‘body’ de infarto

Escuchar Nota

Los usuarios de las plataformas digitales a menudo se ven atraídos por los múltiples contenidos que se encuentran en la red, sin embargo, los que definitivamente terminan porson las candentes imágenes de las famosas, quienes se esfuerzan por endulzarles la pupila con su silueta.En esta ocasión, fue el turno de Joselyn Cano, que, a su cortad edad, no sólo puede presumir de una vida como empresaria con su línea de trajes baño, sino que posee unas brutales curvas que la han colocado como de lasde los internautas e, incluso, ha sido comparada con KimA través de redes sociales, la joven modelo publicó una ardiente imagen que dejó muy poco a la imaginación de los cientos de cibernautas que, día a día, la llenan de montones de elogios, y es que en ella apareció con unbody amarillo que resaltó sus imponentes atributos.En la instantánea fue posible apreciar que la estrella de Internet eligió una lujosa y paradisíaca zona hotelera como el escenario perfecto para mostrar su asombrosa: “No estaba lista para la foto, de ahí el teléfono en mano, pero me gustó”, detalló Cano en el post., tras la ‘hot’ publicación, sus decenas de seguidores se hicieron presentes con una lluvia de elogios, emojis de corazón, comentarios picantes y hasta confesiones de amor: “Eres una Diosa Joselyn”, “No me canso de apreciar tanta belleza”, “Espectacular mujer”, “Su belleza siempre está lista para deleitarnos”.No obstante, parece que el ‘bombardeo de cumplidos’, para la reina de Instagram ya no son algo nuevo, puesto que, con frecuencia, sube imágenes en las que enseña su infartante figura que sabe lucir con cualquier prenda: un entallado vestido, un brutal, sexys leggings, transparencias de ensueño o diminutos bikinis que dejan al descubierto suCon información de El Gráfico