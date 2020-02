Jovana, la mujer que se llevó a Fátima; sus hijos van en la misma escuela

Escuchar Nota

#Nacional: La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció la colaboración de la sociedad para lograr la identificación de la mujerhttps://t.co/Wjt9yMRtH7 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 19, 2020

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación (PDI) realizaron un cateo en un domicilio en Xochimilco, en el que presuntamente habitaba la mujer que se llevó a la pequeña Fátima el 11 de febrero de la primaria Enrique Rébsamen.La mujer fue identificada como, según los primeros avances en la investigación,; la mujer la llevó desde la escuela a ese lugar y el hombre —aparentemente en complicidad con otra persona—Con la información proporcionada por el presunto casero,, por lo que se indaga si los agresores conocían a la familia de la pequeña y si se trató de una venganza, pues el móvil no se ha determinado.Fuentes cercanas a la investigación dieron a conocer queen los medios de comunicación.Su casero proporcionó a las autoridades dos ubicaciones donde aparentemente se podía esconder, pero hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.La búsqueda se extendió —de manera urgente— a toda la metrópoli. De igual manera,fronteras de la Ciudad, así como en las casetas de las carreteras federales.La información obtenida por la PDI, aseguran, es contundente y se espera que en las siguientes horas se dé a conocer la detención de la mujer y sus cómplices.Jovana vivía a escasos 10 minutos de la primaria Enrique Rébsamen, donde estudiaba Fátima, incluso, por lo que no descartan que se trate de una posible venganza.De acuerdo con vecinos,Luego de que se diera a conocer la recompensa de 2 millones de pesos,; sin embargo, la revisión exhaustiva de las autoridades se limitó a tres viviendas en Xochimilco y Tláhuac.En una de éstas encontraron evidencias y fotos de una de las presuntas responsables del crimen contra la pequeña.