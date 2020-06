¿Joven anarquista es prima de Andrea Legarreta? La conductora aclara parentesco

Escuchar Nota

Pueden manifestarse lo que quieran y las veces que quieran.

Pero no no roben ni causen daño en propiedad ajena aunque las envié @lopezobrador_



Esto es inaceptable, esta mujer que es prima de Andrea Legarreta destruye la ciudad para mandar saludos. #DestruyoComoLegarreta pic.twitter.com/VM2iaS4cAK — José Díaz BOA #TodosSomosBOA (@JJDiazMachuca) June 10, 2020

Anoche fueron identificadas dos mujeres que supuestamente participaron en el saqueo de una tienda deportiva, durante la protesta del 8 de junio, para exigir justicia por el caso de Melanie; una de ellas fue relacionada con la conductora Andrea Legarreta.En Twitter señalaron que una de las jóvenes, reconocida bajo el nombre de“Esto es inaceptable, esta mujer que es prima de(sic)”, acusan algunos internautas.Sin embargo, la conductora se deslindó de la mujer, que en sus redes sociales se identifica como feminista y anarquista. A través de un video publicado en Instagram, Legarreta aseguró no conocer “a ningunaPor lo que pidió no ser relacionada con ella, “porque no es familiar mío. Llevar el mismo apellido (si es que lo lleva) NO nos hace familia. NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO. Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR”.“CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así. Y así fuera mi hermana, sería, en todo caso, una decisión de ELLA. Pero mi familia lo que me ha enseñado es a RESPETAR y a pesar de la maldad de otros NUNCA dejar de ser una buena persona”, agregó.Por otra parte, reveló a la última marcha que asistió, junto con sus hijas y amigas, fue en pro de los derechos de las mujeres y contra la violencia. Además, “me ha tocado participar en eventos contra la homofobia, por ejemplo y siempre trato de estar a favor de lo positivo”.