Joven basquetbolista murió por complicaciones a nivel cerebral al padecer Covid

"Cuando trató de levantarse de la cama, sus piernas no funcionaban y mi hermano tuvo que llevarlo al coche y llevarlo a la sala de emergencias", señaló su tío David Dorrill.

"Fue una complicación de Covid-19 que, en lugar de atacar su sistema respiratorio, atacó su cerebro".

El coronavirus sigue marcando al deporte, en este caso, la víctima fue un joven basquetbolista estadunidense de nombreDorrill, de tan solo 19 años y que estudiaba en Carolina del Norte,, pues sus familiares aseguraban que se ejercitaba a diario; sin embargo, una vez que el coronavirus empezó el estudiante de la Universidad de Appalachian en Boone tuvo que dejar su campus y volver a casa, dondeEl 7 de septiembre dio positivo a coronavirus, una vez en su casa el joven atleta sufrió de complicaciones neurológicas provocada por el Covid, una situación extraña que se puede presentar en uno de un millón, de acuerdo a los médicosSu tío señala que murió porqueLo que sorprende a sus familiares y amigos es que el joven basquetbolista llevaba una vida sana. Su tío aseguró que "podría correr seis millas sin ningún problema".Su entrenador, Jason Anderson se deshizo en elogios para el ahora occiso, donde resalta la gran forma física con la que contaba Dorrill."Este es un chico de 19 años perfectamente sano que hace dos años estaba corriendo arriba y abajo de la cancha jugando 30 de los 32 minutos, siempre y cuando no tuviera problemas de faltas. Como entrenador en cualquier nivel, ese es el tipo de niño que quieres, no solo en el baloncesto sino en la vida", expresó a The New York Times.Con información de La Afición