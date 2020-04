Joven cae muerta en pleno funeral de su madre, víctima de coronavirus

Escuchar Nota

“Todos estaban realmente tristes y en duelo, solo notamos que Laura dijo que se sentía mareada y con dolor en el pecho. Pensamos que era un ataque de ansiedad, pero decidimos llamar a Emergencias”, relató a The Sun Kelly Murphy, hermana de la fallecida.



“Estaban bajando el ataúd cuando ella solo comenzó a decir que no podía respirar, solo repetía esa frase. Pero no se pudo hacer nada, ella tuvo un ataque al corazón fulminante”, reveló la familia.



La pandemia por coronavirus no solo ha afectado a la salud física de miles de personas; también lo ha hecho en la salud mental de otros tantos.Justo como pasó con Laura Richards, una mujer de 32 años, quiequien fue diagnosticada conLos hechos ocurrieron en ellos familiares horrorizados notaron cómo la joven mujer se desvaneció durante la ceremonia.Desafortunadamente, no fue posible salvar la vida de, quien murió a causa de un ataque al corazón.La familia de la joven muerta mencionó que con anterioridad Laura había padecido situaciones médicas relacionadas con problemas del corazón.A pesar de que su madre murió por COVID-19 se descartó que Laura fuera sospechosa de este virus, por lo que en los hospitales no realizaron acciones de alarma o emergencia.