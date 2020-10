Joven choca contra muro en periférico Luis Echeverría Álvarez

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por conducir a una velocidad por encima del límite, un joven protagonizó un aparatoso accidente automovilístico durante la noche del lunes, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.



Fue al filo de la media noche cuando el operador de un automóvil Chevrolet Chevy, circulaba sobre la mencionada vía en sentido de sur a norte, a una velocidad inmoderada.



Fue al pasar sobre una pronunciada curva a la altura de la colonia Vicente Guerrero, cuando el conductor del compacto perdió el control total de su unidad, al no reducir su aceleración.



Esto lo llevo a impactarse de frente contra el muro de contención, provocando que el auto terminara varado sobre el carril de alta velocidad, lo que llamó la atención de los elementos de Tránsito Municipal.



Afortunadamente el joven no presentó lesiones graves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, permaneciendo en el sitio con los uniformados para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.