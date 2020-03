Joven con fibrosis quística vence al coronavirus y manda mensaje de esperanza

Escuchar Nota

, pues forma parte del grupo de mayor riesgo ante la enfermedad. Sin embargo ahora, después de dos semanas de hospitalización y cuarentena en casa, logró recuperarse del virus y decidió mandar un mensaje para ayudar a las personas a perder el miedo."Sé que las personas vulnerables y en riesgo en Reino Unido tienen miedo de lo que está sucediendo, pero quiero darles algo de esperanza. No tengo idea de cómo contraje el virus, de dónde o por qué, pero lo enfrenté y lo vencí. Si alguien, con pulmones trabajando a sólo el 25 por ciento de su capacidad y y debilitado por la fibrosis quídtica pudo vencer el Covid-19, estoy seguro de que muchas otras personas también pueden", dijo el joven al diario británico Daily Express., pues eso también hace una diferencia, mantenerse positivo., por lo que desde que se enteró del virus se recluyó en casa. Sin embargo, eso no evitó que enfermara. Debido a su condición, cuando despertó con síntomas de gripa y con una fiebre intensa, no dudó en dirigirse a su hospital, en donde fue trasladado a la Unidad de Ciudados Intensivos, para mantenerlo en observación.Sin embargo, los síntomas de joven fueron mejorando y, cuando se sintió mejor, pidió que lo dieran de alta, pues al estar estable se le ocurrió que alguien en peores condiciones podría necesitar el espacio que él estaba utilizando, por lo que los médicos cedieron y lo eviaron a casa en una ambulancia especial para completar su cuarentena."Ahora quiero difundir algo de esperanza. Si te diagnostican, tómate tu tiempo y no pienses lo peor", concluyó Daniel.