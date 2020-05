Joven crea esponja de lavado en seco para manos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Liliana Ortega Velasco, egresada del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Toluca, elaboró una esponja de lavado en seco para manos, que ante la pandemia de COVID-19 puede ser de mucha utilidad en comunidades rurales del país que no cuenten con agua potable.



El producto elaborado por Ortega Velasco será producido con fondos de la Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana A. C. (Amextra), misma que se encargará de su distribución.



El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dijo que las instituciones de educación superior deben apoyar la creación y elaboración de productos que representen un beneficio para las comunidades, en especial para las zonas marginadas.



Liliana Ortega, egresada de Ingeniería Química, indicó que en el mercado ya existe este producto con tecnología de última generación; sin embargo, no está al alcance de personas de escasos recursos, informó la SEP en un comunicado.



Por esa razón, hizo una versión más económica, la cual consiste en una esponja de tela de 2 centímetros a la que se le coloca poca cantidad de agua (3 ml) -equivalente a una tapita de agua- que al ser frotada genera espuma; los residuos que se generan son retirados con una servilleta o trapo seco.



Explicó que trabajó en las sustancias activas con las que se impregna la tela de la esponja, las cuales tienen una acción antibacterial, entre ellas la clorhexidina, usada en la ortodoncia como tratamiento de placas bacterianas o microorganismos patógenos bucales, además de otros elementos de bajo costo y que no son tóxicos para la salud humana. La esponja puede ser utilizada para el lavado de manos y para bañar a los bebés.



De momento, Ortega Velasco ya prepara una producción de 63 mil esponjas para lavado de manos que beneficiarán a 700 personas, de los cuales 420 son niños y 280 adultos.



El costo del producto para la asociación servirá prácticamente para cubrir los gastos de los insumos requeridos para su elaboración; la distribución se hará a mediados del mes de mayo por parte de Amextra, en un principio para tres localidades de escasos recursos del Estado de México y de la Ciudad de México.



El proyecto fue desarrollado durante dos semanas y ya cuenta con la técnica mecanizada de producción lista para iniciar con el proceso de manufactura. Si la demanda es grande, Amextra requerirá de la participación de voluntariado para su elaboración, se informó.