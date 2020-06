Joven de 13 años acuchilla a sus padres en Yucatán

Escuchar Nota

Mérida.- Por causas desconocidas, un adolescente de 13 años de edad acuchilló a sus padres mientras dormían.



Este grave suceso ocurrió en un predio del fraccionamiento Terranova de Mérida y por el ataque los padres tuvieron que ser hospitalizados ya que presentaban heridas graves.



Los primeros datos y reporte precisan que el menor no estaba ebrio ni drogado y que alrededor de las tres de la mañana de este domingo los padres se despertaron sobresaltados porque eran agredidos con un arma blanca por su propio hijo.



Al verse descubierto, el adolescente se quedó inmóvil y asustado, por lo que sus padres llamaron a los servicios de emergencia para que los auxiliaran, por lo que llegó una ambulancia y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.



Al momento de dar su declaración, los papás dijeron que no creían y no tenían una explicación para la conducta de su hijo pues no bebe, no fuma y nunca presentó trastornos y estaba en confinamiento por el Covid-19.



En la casa estaban dos menores más, hermanos del chico de 13 años e hijos de los agredidos.



Ambos fueron hospitalizados para ser atendidos y el joven detenido que no había querido dar ninguna explicación del porqué la agresión a sus padres.



Se espera la revisión y examen toxicológico al menor para que se agregara a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE).