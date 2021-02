Joven de 20 años es la primera víctima de las protestas en Birmania por golpe de Estado

Escuchar Nota

"Ha perdido sus funciones cerebrales. Tiene pocas posibilidades de sobrevivir (...) Por la extensión de sus heridas, fue alcanzada por una verdadera munición", explicó un médico.

"Pueden disparar a una mujer joven, pero no pueden robar la esperanza y la determinación de un pueblo", escribió en Twitter el Relator Especial de la ONU, Tom Andrews.

Laes una joven que se aprontaba a cumplir 20 años y que hoy lucha por su vida en una cama de hospital, un hecho que ha desatado una ola de criticas y manifestaciones contra el actuar de los militares que tomaron el poder la semana pasada.El nombre de la joven es, es empleada en una tienda de comestibles, recibió un disparo en la cabeza el martes durante una manifestación contra el golpe en la capital administrativa, Naipyidó.La, publicación del ejército birmano, afirmó que las fuerzas de seguridad solamente estaban equipadas con armas no letales ese día. Pero las imágenes difundidas, en particular por la AFP, "contradicen estas afirmaciones", aseguró el jueves en un comunicado la organización no gubernamental Amnistía Internacional, pidiendo la apertura de una investigación independiente.La jovenque reclaman la liberación de la jefa del gobierno de facto, Aung San Suu Kyi, el fin de la dictadura y la derogación de la Constitución de 2008, demasiado favorable al ejército.Ayer se desplegó una pancarta gigante sobre un puente de Rangún, la capital económica,, vestida con una camiseta roja con los colores de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.La ira también era viva en las redes sociales con mensajes como "Tú eres nuestra heroína", "Reza por nuestro martirio", "Este acto de odio debe ser castigado", aparecen hoy en Facebook.La identidad del tirador sigue siendo desconocida, y algunos han lanzado una cacería en la plataforma.El ejército birmano tomó el poder el 1 de febrero, deteniendo a la jefa de facto del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, y a otros responsables políticos.Desde entonces, cientos de miles de birmanos han salido a las calles en todo el país, incluso en Naipyidó, construida en el corazón de la selva a unos 350 kilómetros al norte de Rangún.Los generales amenazaron con tomar represalias contra los manifestantes, mientras que naciones y organismos internacionales han pedido la liberación de los detenidos y la apertura a la democracia en el país del sudeste asiático.El uso de la fuerza el martes contribuyó alcontra los generales golpistas., que ya ha vivido casi 50 años bajo el yugo de los militares desde la independencia del país en 1948,, como la de 1988, que causó cerca de tres mil muertos, y la de 2007, que se saldó con varias decenas de víctimas.