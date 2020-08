Joven de 20 años se pone a pistear con su enemigo y termina asesinado

Escuchar Nota

Cuernavaca.— Al concluir su jornada laboral en la tienda de abarrotes “La Herradura” de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, en la colonia Villa Santiago del poblado de Ahuatepec, Brandon Eduardo Morales Vivar aceptó quedarse a echar “unos tragos” con unos amigos.



Compraron varias cervezas y estuvieron ahí durante un par de horas, pero al lugar llegó uno de sus “enemigos”, con quien tuvo una pelea hace algún tiempo por razones personales. El ambiente se puso tenso, pero todos continuaron tomando hasta cerca de las 22 horas.



De pronto, Brandon y su rival cruzaron miradas y ya con unas cervezas “encima”, tomaron valor y volvieron a enfrentarse, pero esta vez no se lidiaron a golpes, pues el enemigo de Morales Vivar sacó una pistola y le disparó dos veces a quemarropa.





Enseguida, se dio a la fuga, mientras que los testigos llamaron a emergencias y después huyeron del lugar; minutos más tarde, llegaron policías y paramédicos, pero ya nada pudieron hacer, pues la víctima ya no presentaba signos de vida.



El lugar quedó acordonado y, más tarde, acudieron agentes de Investigación; luego, los familiares de Brandon aparecieron para identificarlo.



Informaron a la Policía que el joven tenía apenas 20 años de edad y que era vecino de la colonia Ampliación Ahuatepec, aunque señalaron que no sabían quién lo había matado. Finalmente, en medio de una ligera, pero constante lluvia, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo de este muchacho.



Con información de El Gráfico