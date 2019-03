Joven de prepa cazó al ‘Mono’

“Esa misma noche me vestí para matar… Me puse unos pantalones negros de piel con un top negro que dejaba ver mi abdomen plano, no por el ejercicio, la vida que llevaba me estaba matando. Iría a la discoteca de moda y me ligaría al dueño, del que se rumoraba era un narcotraficante, si lo lograba mis problemas acabarían pues por un lado tendría barra libre de drogas, y por otro nadie se atrevería meterse con la novia de un narco”, narra “Cristy” en su libro autobiográfico, en el que describe su paso por “un mundo de profunda fatalidad al que sobrevivió”.El libro se publicó en Coahuila con el título Cristy No Sabía Amarme y es una edición particular de la autora, actualmente licenciada en Psicología, de quien reservamos su nombre por cuestiones de seguridad.Es el relato de “Cristy”, publicado por Proceso, en el que cuenta que se tardó una hora en arreglarse para cazar a su presa. “Cuando estuve lista me dirigí al antro”, el bar Joy, ubicado en la capital de Coahuila.