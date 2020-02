Joven denuncia a su ex novia tras acusarlo de violencia

Escuchar Nota

“En enero del presente año y luego de cinco años de relación sentimental, nuestro representado tomó la decisión de poner fin a su relación sentimental con Yael Andrea por diferencias irreconciliables”, informó el despacho.

“Demostraremos que de manera dolosa y mal intencionada, la ahora inculpada ha ejercido violencia física y psicoemocional contra de nuestro representado, siempre en aras de conseguir sus objetivos personales”.

#VIDEO: La joven aseguró que su exnovio es sumamente peligroso, que ya ha baleado su casa y ha agredido a su familia.https://t.co/OWsGQw7SsF — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 13, 2020

