Joven denuncia golpiza por homofobia

A través de Facebook, Donaldo Martínez denunció una agresión por homofobia de la que fue víctima, cuando enfrentó las ofensas de un grupo de hombres que lo llamaron a él y a sus amigos “pinches jotos”, a la salida del bar Las Américas, en Guadalajara."Espero que el día de hoy me den de alta para poder realizar la denuncia correspondiente, y que no quede impune este acto de injusticia homofóbica, porque como me dijeron por ahí los buenos somos más y lo haremos valer."No me arrepiento, porque siempre voy a defender quien soy, no me voy a quedar callado y lucharé por mis derechos. Nos atacaron por el simple hecho de estar ahí. Alcen la voz, sean quienes ustedes quieran ser. No se queden callados nunca”, expuso el joven en su mensaje grabado desde un hospital de Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente a causa de las lesiones.De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en su última encuesta (ENADIS 2010) se refiere que seis de cada diez personas encuestadas preferiría no vivir con una persona LGBT.En tanto, el 50 por ciento de personas de la comunidad reportan haber sido discriminadas en algún momento de su vida, mientras que un porcentaje muy amplio continúa excluido del acceso a la seguridad social cuando viven en relaciones de pareja estables y sin ningún vínculo legal.