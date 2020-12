Joven descubre que tiene COVID-19 al grabar su reacción probando una bebida

Escuchar Nota

“El COVID no es gracioso, pero creo que el video en sí mismo es gracioso porque… hay eventos desafortunados que constantemente me ocurren a mí. Fue como ‘Por supusto que algo así tenía que sucederme'”.

En redes sociales se ha vuelto viral una chica que descubrió que teníade una forma sui generis: compró una bebida dey cuando grabó su reacción frente a la cámara probando la bebida… no le supo a nada.Se llama Maryn Short y su caso ha llamado la atención de la prensa norteamericana, al ser un enorme ejemplo de cómo un contagio depuede pasar casi desapercibido. Con 19 años de edad, Maryn no había desarrollado síntomas reconocibles de la infección.Según declaró al portal, había despertado con una, pero la atribuyó a una alergia por los cambios en el clima. El momento de la realización ocurrió cuando decidió probar una bebida dulce de la cadena Starbucks.En un video que compartió en la red socialse aprecia la compra de la bebida de café helado y cómo se dispone a probarla en su coche. Sin embargo, cuando da el primer sorbo se da cuenta de que la bebida no tiene sabor alguno. Vuelve a dar un sorbo, bastante intrigada. Incluso se pregunta en algún momento si no se habrá contagiado de COVID-19.La bebida que compró tenía una fuerte cantidad de vainilla y de caramelo. Según declaró,. Pero no percibió el menor sabor. Solo al final del video admite que muy probablemente se había contagiado.El video se volvió viral en redes sociales y hasta el momento cuenta con más de 700 mil reacciones y casi 3 millones de reproducciones en TikTok, donde fue publicado originalmente.Desde entonces, su cuenta se ha convertido involuntariamente en un diario de la enfermedad. Sus siguiente videos han tratado la prueba que se hizo para confirmar que tenía COVID-19, así como la cuarentena posterior a la que se ha sometido.afirma que no sabía dónde pudo haberse contagiado. Aunque también admitió que hasta este momento mantenía tres empleos de medio tiempo y que a veces salía de casa para realizar las compras.Sin querer, su cuenta de TikTok se convirtió en un afortunado sitio para concientizar a los más jóvenes sobre los peligros de contraer COVID-19. Ante las posibles críticas sobre si su video banaliza la pandemia, Short contesta que el coronavirus es muy serio, pero su vida no tanto: