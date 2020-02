Joven estadounidense dona autobús lleno de útiles a escuela de Michoacán

Escuchar Nota

"Libros de composición, bolígrafos y lápices, papel, muchos libros", dijo mientras revisaba una caja de suministros en la parte trasera del autobús.

"Creo que si todos en todo el mundo hicieran un pequeño gesto, nuestro mundo sería un lugar mejor", dijo Ilona Ence.

"Voy a mirar hacia atrás probablemente toda mi vida pensando, 'hombre, lo logré'...", dijo Ence, bañado en una sonrisa.



Dylan Ence, y entonces se prometió hacer algo por ello.Así que. Una vez ahí, Dylan Ence se encargó de hacer una colecta para terminar de pagarla unidad y además llenarla de útiles escolares.El pasado fin de semana este héroe sin capa, Michoacán.El autobúsde Patamban.Rindió frutos el trabajo en conjunto de autoridades municipales, padres de familia, maestros y migrantes, con la entrega de un autobús escolar donado por el joven Dylan Ence.El alcalde, quien fue el pilar principal para que este transporte escolar llegara a Tangancícuaro.Reconoció el trabajo que realizaron los padres de familia, profesores y autoridades comunales para que esta donación sea una realidad, “hubo mucha gente que se involucró para que el camión estuviera aquí”.Por este motivo, porque “cuando hay muchas personas que se involucran en el proyecto este va a salir bien” y este es el caso.Indicó que el trabajo en conjunto “es la única forma de poder sacar a la sociedad y a las comunidades adelante, a mí me da mucho gusto y festejo que nos hayamos involucrado tantas personas para poder hacer esto posible”.Con el trabajo de gestión que realizó Dylan en su ciudad natal Utah, en Estados Unidos, “nos ha puesto el ejemplo y lo vamos a hacer entre todos en la comunidad, padres de familia, autoridades comunales, profesores para poder tener mejores condiciones de vida”.De la misma forma destacó el trabajo que ha realizado la comunidad de Patamban “que se ha organizado porque ayuda a que como autoridad podamos trabajar de una mejor manera”.Indicó que si los habitantes de Patamban siguen trabajando de esta manera en coordinación con el gobierno municipal, en 2 o 3 años Patamban tendrá una cara distinta a la que ahora tiene.Por su partecon alguna de las necesidades que tuvieran.Explicó que para poder entregar este camión escolar las gestiones duraron un año y medio, sin embargo, ahora es todo un éxito y seguirán trabajando en beneficio de los habitantes de la comunidad.Hace cuatro años como estudiante de primer año,. Ence dijo que el viaje le cambió la vida.Vio Ence que “los niños de allí tuvieron que quedarse allí toda la semana y eso me dolió por dentro. Solo quería ayudarlos para que pudieran viajar y estar con sus familias".Así fue como, para que los estudiantes pudieran irse a casa todos los días en lugar de decidir entre caminar varias horas para llegar, o quedarse en la escuela hasta las clases al día siguiente.La iniciativa se ha ganado la gratitud de la gente en Michoacán, pero sobre todo el reconocimiento del propio embajador de Estados Unidos en México, Christhopher Landau, quien escribió en su cuenta de Twitter, el pasado diciembre, cuando iniciaron los trámites del traslado del autobús: 'Ojalá yo pudiera ser un embajador a nivel de este joven':"Cuando vi a esos niños, solo quería ayudarlos", dijo. “Sentí, como, ¿por qué Estados Unidos tiene que ser superior y tener todas estas cosas buenas? ¿Por qué no podemos proporcionarles algunas de nuestras cosas bonitas para que también puedan tenerlas?"Entonces,para el autobús y los útiles.Incluso con los riesgos, la madre de Ence está orgullosa de él y de todo el esfuerzo que ha realizado para recaudar dinero y obtener la documentación adecuada para hacer el viaje a México.Ha sido, pero espero estoy seguro de que todo saldrá bien, comentó hace unas semanas.