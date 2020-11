Joven incumple arraigo por homicidio y va a penal de Apodaca

Escuchar Nota

Monterrey.- Un joven que era procesado por homicidio no doloso y estaba en resguardo domiciliario fue reaprehendido hoy, luego de que presuntamente incumplió la medida cautelar de resguardo domiciliario que le impuso un juez.



Edson Alejandro, de 21 años, había librado la prisión preventiva hace 10 meses, sin embargo, al incumplir, fue internado esta tarde en el Cereso de Apodaca.



El investigador quedó a disposición de Juez de Control que ordenó su recaptura.



Se informó que el detenido comparecerá ante el juez para que el Ministerio Público para que se reactive su proceso por el delito de homicidio preterintencional.



Este delito se comete cuando el resultado excede la intención del acusado.



Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron hoy la detención en el cruce de José María Morelos y Pavón y Benito Juárez, en la Colonia Ex Hacienda el Canadá, en Escobedo.



Se precisó que el joven fue detenido el 24 de enero del 2020 con una orden de aprehensión e internado en el Cereso de Apodaca, y tras ser acusado, un juez ordenó que enfrentara el proceso desde su casa.



Una de las condiciones de juez para imponer esta medida es acudir a audiencia cuando sea requerido.



Edson faltó a las audiencias y se ordenó buscarlo en el domicilio que había proporcionado para cumplir la medida.



No fue encontrado y el Ministerio Público pidió su reaprehensión.



El joven fue vinculado a proceso por la muerte de un hombre identificado como Roberto, de 57 años.



De acuerdo con el fallo, el 12 de enero del 2020 a las 14:35 Horas, el detenido agredió a la víctima cuando estaban en la calle Morelos, frente a la casa marcada con el número 115, en la Colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo.



Testigos aseguraron que Edson y Roberto discutieron sobre la banqueta de una vecindad, donde el occiso reclamó al detenido el robo de una credencial y un dinero en efectivo.



Edson se molestó y con su mano derecha dio un fuerte golpe en la cara a Roberto, quien cayó de espalda y se golpeó en la cabeza.



Roberto quedó inconsciente, Edson lo auxilió al ver que no reaccionaba y trató de levantarlo, sin embargo, se le volvió a caer, aparentemente por el peso, y se pegó de nuevo en el cráneo.



Vecinos lo trasladaron al Hospital Universitario, donde falleció el 14 de enero del 2020 a las 5:29 horas



La necropsia determinó que murió a consecuencia de una contusión profunda de cráneo.