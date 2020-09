Joven intenta explicar cómo se pronuncian algunas marcas en TikTok y le sale mal

Escuchar Nota

unas ganas de potarle encima pic.twitter.com/iunoWIy05G — ane (@areuborednow) August 31, 2020

Un pequeño vídeo que nos muestra el clasismo en las personas y la actitud tan humillable que utiliza, por cierto Zara es Española, y H&M es sueca así que no se pronuncia en inglés. pic.twitter.com/1H2QTuPYOi — Liliana Amaro (@Liliana77037974) September 1, 2020

Esta tía representa a toda España ahora mismo con el vídeo de la pronunciación de Zara pic.twitter.com/fy7MtwDPVu — V (@Minelava) September 1, 2020

A través de Twitter, la usuariaY es que en el material intenta hacer que la gente pronuncie bien marcas como H&M, Forever 21 y Zara.No se diceSin embargo, los usuarios no le perdonaron a la usuaria de TikTok que Zara ¡es una marca española! Y, por lo tanto, sí se pronuncia como se escribe.Un pequeño vídeo que nos muestra el clasismo en las personas y la actitud tan humillable que utiliza. Por cierto, Zara es Española, y H&M es sueca así que no se pronuncia en inglés”, tuiteó una usuaria.Qué repelente. No todo se inventó en América, chica. Culturízate”, le respondió otra usuaria a Paris en un video de TikTok.Con otros videos en su TikTok, Paris Danielle respondió a quienes la criticaron por pronunciar mal.Información de Radio Fórmula