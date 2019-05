Joven mujer consigue empleo por Facebook y desaparece

Una joven que mediante engaños en Facebook fue presionada para salir de su domicilio y trasladarse a Tamaulipas y después al Estado de México, donde fue localizada.Según la madre, la joven salió el jueves pasado de su domicilio sin decir a donde se dirigía, por lo que intentaron comunicarse con ella, pero no contestó ni mensajes ni llamadas.Horas después la joven envió un mensaje en el cual indicaba que iba a buscar trabajo y al día siguiente mediante una videollamada informó a sus familiares que se encontraba en Tampico, Tamaulipas, para checar lo de un empleo.Con la ubicación, los padres se trasladaron al norte del país, pero no hallaron a la joven por lo que decidieron regresar a Aguascalientes y solicitar el apoyo de la Policía Cibernética.Los oficiales, quienes recomendaron a los padres no salir de su domicilio, comenzaron con el monitoreo de la cuenta de la joven en redes sociales y siguieron con las líneas de investigación a través del historial de Facebook y el rastreo de IP.Gracias a ello, lograron ubicar una dirección en Toluca por lo que entablaron comunicación con la Policía del Estado de México y se logró ubicar a la joven, quien fue asegurada.Los padres se trasladaron al Estado de México donde se reunieron con su hija para regresar a Aguascalientes.