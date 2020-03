Joven mujer es detenida tras fingir secuestro en Piedras Negras

Escuchar Nota

Por: Mario Alvarado



Piedras Negras, Coah.- Una joven de 20 años de edad provocó la movilización de las corporaciones policíacas en Piedras Negras, luego de denunciar que era víctima de secuestro, por parte de un taxista, sin embargo en realidad no tenía dinero para pagar el servicio.



Jenifer Jaqueline “N”, con domicilio en la colonia Real del Norte, solicitó el traslado a la colonia Infonavit para cobrar un dinero, pero al llegar al sitio no le pagaron por lo que le dijo al taxista que no tenía como pagarle.



Molestó, el conductor de la unidad de alquiler le exigió a la joven el pago correspondiente, por lo que ella decidió reportar a las autoridades que la estaban secuestrando, lo cual quedó descartado tras tomarle la declaración.



La jovencita quedó detenida por la Policía Preventiva Municipal bajo los cargos de alterar el orden público.