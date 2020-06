Joven sale a limpiar calles por protestas en EU; recibe una beca y un auto

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Un joven estadunidense que tomó una escoba y compró bolsas para salir a limpiar la avenida Bailey, en Buffalo, Estados Unidos, fue premiado con un auto y una beca para realizar sus estudios universitarios. La calle estaba repleta de vidrios y de basura debido a los actos de vandalismo realizados por las protestas tras el asesinato de George Floyd, un afroamericano que murió bajo la rodilla de un policíaen Minneapolis.



A través de las noticias locales, Antonio Gwynn Jr. se enteró de la situación de la avenida Bailey y sabía que muchas personas utilizan esa avenida para ir a trabajar a la mañana siguiente. El joven le dijo al medio estadunidense CNN que salió a las 2 de la mañana de su casa para barrer la calle durante las próximas 10 horas.



Sus vecinos fueron sorprendidos por la buena acción de Gwynn, ya que ellos se habían organizado para limpiar la avenida, así que cuando fueron al lugar lo encontraron casi limpio.



La buena acción de Gwynn se divulgó por toda la ciudad hasta que llegó a los oídos del residente, Matt Block, quien luego de conocer la historia en las noticias decidió regalarle al joven un convertible Mustang rojo 2004, informó CNN.







Matt Block le dijo al medio estadunidense que el Mustang rojo era algo que había soñado desde niño, pero utilizaba el automóvil de vez en cuando y, además, se dio cuenta de que Gwynn ya le había pedido un consejo para comprar un auto en Facebook.



Lo que no se imaginaba Block es que su regalo iba tener un doble significado para el joven estudiante ya que su madre, quien falleció en 2018, también tenía un Mustang rojo. Gwynn le comentó al medio que “no tenía palabras” para describir la coincidencia, mientras que Block dijo el suceso hizo que se le pusiera la piel de gallina.



Pero no fue el único miembro de la comunidad que quedó conmovido por la buena acción de Gwynn, porque el empresario local Bob Briceland decidió darle un año de seguro gratuito al nuevo auto del joven a través de una agencia de seguros. "Me sentí obligado a ayudarlo", expresó a la estación local WKBW Briceland, y agregó que hay que mostrar a las personas “cómo hay tanta gente buena aquí".



Por su parte, la escuela universitaria Medaille Collage en Buffalo, le ofreció una beca a Gwynn para que cumpliera su sueño de estudiar comercio y con ello, continuará con su plan de abrir un negocio de limpieza.



Con información de Milenio.