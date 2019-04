Joven saltillense le apuesta al mercado de los cosméticos

La búsqueda de mejores productos para su uso personal llevó a Paola Karina Barajas Meza a crear su propia marca, KIE Naturals, con la que desde hace siete años elabora champú y otros cosméticos que no sólo han superado sus expectativas, sino que por su naturaleza son amables con el medio ambiente.Actualmente, cada tres semanas produce unas 40 unidades de cada uno de los productos: champú, acondicionador, infusiones, desmaquillante, crema para el cuerpo y cara.Paola Karina estaba en General Cepeda prestando sus servicios como sicóloga en una escuela primaria cuando le nació la idea. Desde muy pequeña le gustaba verse en el espejo el cabello largo y brillante como el de las princesas. Pero cuando llegó a la adolescencia decidió cortárselo, pero ya no le crecía con la misma rapidez. Se puso casi de todo para volver a tener el cabello que ella quería. Aceites, mezclas y toda la estantería del supermercado vio su fin. Asegura que muy poco le faltó para recurrir a los desechos de vaca.Así, encontró una tienda donde distribuían bases de champo y extractos de hierbas. Sumergida en la investigación, y junto con un par de amigas expertas en química y diseño, comenzó a trabajar en el proyecto.Ella misma y su familia más cercana probaron las primeras muestras. Comenzó a recibir buenos comentarios sobre cómo se veía su cabello y regaló algunas botellas, hasta que por fin consideró comercializarlo.KIE se deriva de las letras iniciales de los nombres de las tres amigas que iniciaron el proyecto: (Paola) Karina, Irina y Edna. Además de la variedad de los productos que actualmente comercializan, están en vías de lograr versiones en barra.Paola Karina tiene una idea clara: “No es sólo comercializar sino poner a disposición de la gente lo que a mí me gustaría encontrar. Cuando vas a comprar champú ves 20 mil marcas en el estante”, dice.El boom de lo vegano y lo orgánico es también un aliciente para seguir apostando a este negocio. Es un sector con un crecimiento exponencial en diversos sectores de la producción.Además de la Región Sureste y Monclova, KIE Naturals tiene sus primeros ingresos en territorio texano con el apoyo de un familiar. Los comentarios entre los usuarios han sido de mucha utilidad.Paola Karina señala que entre lo más complicado a lo largo de este proceso está el mantener la paciencia. Es mucho trabajo y época de sacrificios, pero vale la pena.A sus 28 años, la emprendedora está convencida de que es frecuente el pensamiento de que solo hasta cuando se es mayor se puede soñar con tener tu propia empresa y concretar los proyectos propios, pero nada más errado.