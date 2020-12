Joven se implanta aletas de pez en el cráneo; se define como transespecie

Escuchar Nota

En el mundo existen personas fuera se serie, y no es precisamente porque sea "malo", sino que muchas veces van en contra de lo que los demás están acostumbrados a ver, un ejemplo podría ser Sylvain Helaine, el maestro más tatuado del mundo, o incluso Amber Luke, la bella influencer que se tatuó los ojos. Sin embargo, lo que recientemente ha hecho bastante ruido en redes socialesno es simplemente cuestión de estética, en realidad están conectadas a un microchip debajo de su nuca que le permite experimentar sensaciones únicas como el sonido, la humedad, temperatura, entre otras cosas que un simple humano no puede sentir.Cabe señalar que Manel, originario de Barcelona, España, tuvo que emprender un largo viaje hasta Japón para cumplir su sueño, pues fue ahí donde pudo instalarse este órgano sensorial cibernético, llamado Weather Sense. A, quien fue el primer cyborg reconocido por un gobierno en todo el mundo. Otra es la artista Moon Ribas, una coreógrafa que se colocó sensores sísmicos en los pies para percibir "los latidos de la tierra".En 20019, Manel comentó para el medio extranjero castellónplaza, que su idea era salir de su zona de confort en cuestión de arte, ya que desde hace varios años dedica su vida a la fotografía.Respecto a sus singulares aletas, explicó que siempre ha tenido una fascinación por la vida del mar, los peces y la biología en general, es por eso que eligió este órgano, ya que lo ayuda a estar más conectado.no obstante, una vez que se modifica el cuerpo desde luego que se afecta la sexualidad.Por si fuera poco, su nuevo órgano no esta completamente desarrollado, explicó que más adelante piensa agregarse lo que vendría siendo la continuación de sus aletas. U. Agregó que cuando recién se colocó las aletas se sintió un poco saturado ya que recibía constantes preguntas pero al final todo ha marchado bien.